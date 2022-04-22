Германия заплатит за импорт российских энергоносителей в 2022 году рекордные 33,9 млрд евро

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Исследование Greenpeace гласит, что Германия в 2022 году заплатит 33,9 млрд евро за импорт нефти, угля и газа из России, передает Страна.ua.

За российскую нефть Германия, как ожидается, заплатит до 14,3 млрд евро в текущем году.

Счета за поставки газа из России могут возрасти вдвое - с 8,8 млрд евро до 17,6 млрд. В общей сложности за российские нефть и газ Германия выплатит 32 млрд евро. А это больше, чем было в предыдущие годы.

Кроме того, за импорт угля придется заплатить примерно два миллиарда евро. Итоговая сумма за все энергоносители составит 33,9 млрд евро.

Ранее во время пресс-конференции в Риге глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что они откажутся от российского угля к лету. А от нефти - к концу года. Отказ от газа из России займет более продолжительное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966362-germaniya-zaplatit-za-import-rossiyskih-energonositeley-v-2022-godu-rekordnye-339-mlrd-evro/