Великобритания запретит поставки нефти и угля из России

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Согласно сообщению на сайте британского правительства, в скором времени в стране будет запрещен импорт нефти и угля из России. А также с 21 июля в силу вступил запрет на импорт российского золота.

"Данная поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Она также запрещает предоставление технической помощи, финансовых услуг, фондов и брокерских услуг, связанных с этими товарами", - сказано в сообщении.

Запрет на ввоз российского золота вступил в силу с 21 июля, на импорт угля и нефти из России - с 10 августа и 31 декабря текущего года соответственно.

Ранее Британия запретила импорт оружия и связанных с ним материалов из Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979562-velikobritaniya-zapretit-postavki-nefti-i-uglya-iz-rossii/