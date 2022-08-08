Китай на месяц закрыл часть акватории Бохайского залива для проведения военных учений

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Китай закрыл на месяц до 8 сентября часть акватории Бохайского залива, чтобы провести военные учения, передает ТАСС со ссылкой на Управление обеспечения безопасности на море КНР.

Учения китайской стороны будут проводиться с 8 августа по 8 сентября.

"В пределах обозначенной точками зоны будут выполняться военные задачи. Вход в эту зону запрещен", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 по 15 августа в рамках учений была закрыта часть акватории в Желтом море.

Масштабные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами в шести районах в акватории вокруг Тайваня начались 4 августа и должны были продлиться до 7 августа. Но позже министерство обороны Китая сообщило, что учения продлятся по меньшей мере еще сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982185-kitay-na-mesyats-zakryl-chast-akvatorii-bohayskogo-zaliva-dlya-provedeniya-voennyh-ucheniy/