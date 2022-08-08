СМИ: Apple может перенести выпуск iPhone 14 из-за визита Пелоси на Тайвань

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Американская корпорация Apple может отложить производство нового iPhone 14 из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает GSM Arena.

Компания Apple является клиентом тайваньского производителя TSMC, который поставляет чипы на завод Pegatron в Китае, где и собираются смартфоны iPhone.

После визита Пелоси, как пишет издание, были введены новые требования: теперь нельзя упоминать "Тайвань" или "Китайская Республика" в отгрузочных документах. В противном случае оборудование, произведенное на Тайване, будет возвращено на остров.

Американская корпорация уже ведет переговоры с тайваньскими партнерами по соблюдению новых правил маркировки продукции. Кроме того, в Apple намерены запустить производство в Индии.

Ранее СМИ сообщали, что Пелоси встретится с главой крупнейшего производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) во время своего визита на Тайвань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1982206-smi-apple-mozhet-perenesti-vypusk-iphone-14-iz-za-vizita-pelosi-na-tayvan/