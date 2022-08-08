Генсек ООН призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Антониу Гутерриш. Фото: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС и предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ на станцию, передает ТАСС.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", – заявил Гутерриш на пресс-конференции в Токио.

7 августа российская и украинская стороны сообщили о нескольких взрывах возле Запорожской атомной электростанции. В результате взрывов была повреждена высоковольтная линия электропередач. Вследствие чего персоналу ЗАЭС пришлось закрыть один из шести реакторов станции.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) призвал закрыть небо над атомными электростанциями в стране, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982182-gensek-oon-prizvala-prekratit-ataki-na-zaporozhskuyu-aes/