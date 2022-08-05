Китай заявил, что США нарушают ДНЯО и передают ядерное оружие другим странам

Иллюстративное фото: CORBIS/Corbis via Getty Images

Представитель от Китая на Обзорной конференции в Нью-Йорке заявил, что США нарушают обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости.

Представитель КНР заявил, что Штаты также передают ядерное оружие другим странам. Тогда как, согласно Договору, это делать запрещено.

"Размещение США ядерного оружия, и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях - это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО", - заявил китайский дипломат.

Кроме того, по словам китайской стороны, ядерный арсенал США представляет угрозу международному миру и безопасности.

Мы писали, что, согласно оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, на конец 2021 года запасы России и США по ядерным боеголовкам насчитывали более пяти тысяч у каждой. Тогда как у Китая их всего 350.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981874-kitay-zayavil-chto-ssha-narushayut-dnyao-i-peredayut-yadernoe-oruzhie-drugim-stranam/