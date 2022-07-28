В Британии предупредили о росте ядерного конфликта из-за ухудшений коммуникаций с Россией и КНР

Стивен Лавгроув. Кадр из видео: YouTube/Center for Strategic and International Studies

Советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув предупредил, что страны Запада рискуют вступить в ядерную войну с Россией и Китаем. Полный текст его речи опубликован на сайте британского правительства.

По словам Лавгроува, стратегическая стабильность находится под угрозой и вероятность возникновения военного конфликта в мире последнее время увеличилась.

Кроме того, ухудшение коммуникаций западных стран с Китаем и Россией поспособствовало повышению риска "быстрой эскалации стратегического конфликта".

"Два монолитных блока времен холодной войны - СССР и НАТО - хотя и не без тревожных столкновений - смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране", - пишет Лавгроув.

Лавгроув призвал найти решение сложившейся проблеме и не допустить "неконтролируемого конфликта".

Он также выразил беспокойство относительно увеличения типов и количества систем ядерного оружия в Китае. А также подчеркнул, что вторжением в Украину Россия подрывает глобальную архитектуру безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980651-v-britanii-predupredili-o-roste-yadernogo-konflikta-iz-za-uhudsheniy-kommunikatsiy-s-rossiey-i-knr/