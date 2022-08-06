Пелоси покинула Японию, завершив азиатское турне

Нэнси Пелоси в Сеуле. Фото: Twitter/Speaker Pelosi

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в пятницу покинул Японию, завершив свое турне по азиатским государствам.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на японские СМИ, в частности, Nikkei, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила турне по азиатским государствам, накануне ее спецборт вылетел из Японии.

Сообщается, что в рамках визита в Японию Пелоси встретилась с японским премьер-министром Фумио Кисидой, они подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, обсудили КНДР и ситуацию вокруг Украины.

Пелоси также провела переговоры с главой нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. В Токио она выступила на пресс-конференции, заявив, что США не допустят изоляции Тайваня.

После этого она покинула Японию. Таким образом Пелоси завершила свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею.

Напомним, накануне стало известно, что правительство Китая введет санкции против спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и членов ее семьи из-за визита на Тайвань и нарушения политики "единого Китая".

Визит Пелоси на Тайвань изначально был встречен протестом со стороны Китая. Спикер покинула остров 3 августа, а после этого КНР развернули в Тайваньском проливе масштабные учения и пригрозили Тайбэю негативными последствиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982043-pelosi-pokinula-yaponiyu-zavershiv-aziatskoe-turne/