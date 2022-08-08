Зеленский рассказал о последствиях, если Россия проведет референдумы на территориях Украины

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении рассказал, какие последствия ожидают российскую сторону в случае проведения референдумов на оккупированных украинских территориях, передает "Украинская Правда".

Если Россия проведет референдумы, она рискует потерять любую возможность переговоров с украинским правительством, предупредил Зеленский.

"Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер вновь заявил, что Украина не будет уступать часть своих территорий в пользу России. Также Зеленский разрешил иностранцам, которые проходят службу в рядах вооруженных сил страны, продлевать контракт до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982130-zelenskiy-rasskazal-o-posledstviyah-esli-rossiya-provedet-referendumy-na-territoriyah-ukrainy/