Зеленский заявил, что Украина не готова к территориальным уступкам в пользу России

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что их страна не желает уступать ни одну из своих территорий в пользу России, чтобы дипломатически урегулировать конфликт.

"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы всегда об этом говорим и намерены доказать", – сказал Зеленский.

Президент Украины также признал, что в данное время российские войска контролируют всю Луганскую область.

"Я даже не понимаю, что они там контролируют. Они развалили города, школы. Это оккупанты завалов?" – отметил он.

Ранее на саммите The Wall Street Journal в Лондоне президент Украины Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам, существовавшим до 24 февраля. Он также затронул тему Крыма и заявил, что главной задачей его правительства является восстановление территориальной целостности Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977499-zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-ne-gotova-k-territorialnym-ustupkam-v-polzu-rossii/