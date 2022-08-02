Зеленский разрешил служащим в ВС Украины иностранцам продлевать контракт до 10 лет

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам, которые проходят службу в рядах вооруженных сил страны, продлевать контракт до 10 лет, передает Судебно-юридическая газета в Украине.

"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте соответствующего указа.

Кроме того, военнослужащим без украинского гражданства будет предоставляться право на ежегодный отпуск и выдаваться денежное пособие на оздоровление.

Ранее Зеленский уволил Руслана Демченко с поста замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. А также предложил кандидата на освободившуюся должность генпрокурора страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981369-zelenskiy-razreshil-sluzhaschim-v-vs-ukrainy-inostrantsam-prodlevat-kontrakt-do-10-let/