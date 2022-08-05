Украина задействует около 100 судов для транспортировки продовольствия в другие страны

Судно Razoni с украинским зерном, отплывшее 1 августа. Фото: Twitter/Министерство обороны Турции

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что они задействуют примерно 100 судов для вывоза зерна и другого продовольствия в другие страны, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

Зерно и продукты питания будут вывозиться из портов Одессы, Черноморска и Южного в Украине.

"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку", - сказал Кубраков.

Цель украинской стороны - три или более миллиона тонн продукции каждый месяц.

Тем временем в ООН анонсировали выход первых трех судов с кукурузой из портов Украины. Два - из Черноморского порта, еще один - из Одессы. Суда отправятся в путь 5 августа.

Напомним, первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы 1 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981949-ukraina-zadeystvuet-okolo-100-sudov-dlya-transportirovki-prodovolstviya-v-drugie-strany/