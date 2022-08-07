Еще четыре судна с сельхозпродукцией отправятся из Украины в Турцию, Китай и Италию

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Уже сегодня, 7 августа, из украинских портов в три страны отправятся четыре грузовых корабля с сельскохозяйственной продукцией. Все четыре судна получили разрешения на отбытие.

Как пишет Deutsche Welle, разрешения выдал совместный координационный центр ООН по вывозу морем украинской сельхозпродукции, в который входят представители Украины, Турции, России и ООН.

Об этом накануне сообщили в

Таким образом, уже сегодня один сухогруз отправится из Одессы, еще три - из Черноморска.

Как уточняет со ссылкой на заявление ООН итальянский телеканал Rai News 24, разрешения получили четыре судна:

сухогруз MV GLORY с 66 тыс. тонн кукурузы направится в Стамбул;

судно MV STAR HELENA с 45 тыс. тонн муки - в Китай;

корабль MV RIVA WIND с 44 тыс. тонн кукурузы - в Искендерун на юге Турции;

MV MUSTAFA NECATI с 6 тыс. тонн подсолнечного масла - в итальянский порт Монополи.

"Можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, Вооруженных сил, министерства инфраструктуры, а также наших партнеров из ООН и Турции заработал "зерновой коридор" на заход и выход в портах Украины", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В министерстве уточнили, что на следующей неделе начнется экспорт украинской сельхозпродукции из Южного. Рабочий коридор с тремя портами "позволит в течение месяца экспортировать 3 млн тонн украинской агропродукции".

Напомним, что 22 июля Россия, Украина и Турция при содействии ООН подписали соглашение о разблокировке экспорта зерна. Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы 1 августа.

5 августа ООН анонсировала выход еще трех судов с кукурузой из портов Украины. В тот же день сообщалось, что Украина задействует около 100 судов для транспортировки продовольствия в другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982096-esche-chetyre-sudna-s-selhozproduktsiey-otpravyatsya-iz-ukrainy-v-turtsiyu-kitay-i-italiyu/