Столтенберг заявил, что Европа должна предотвратить войну России и НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Omer Messinger / Stringer / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложившееся нынешнее положение стран Европы стало самым опасным со времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

"Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в большую войну", - сказал Столтенберг во время визита норвежского острова Утейа.

Он отметил, что нельзя допускать, чтобы война в Украине переросла в столкновение между Россией и НАТО. Поэтому Европа помогает Киеву оружием и другой помощью, но не направляет на территорию конфликта своих солдат.

Генсек НАТО рассказал, что в молодости в 1970-е годы выступал за выход Норвегии из НАТО. Но позднее изменил свою точку зрения.

Норвегия вошла в состав Североатлантического альянса с начала его образования в 1949 году. В этот же год НАТО, помимо нее, образовали США, Британия, Канада, Франция, Нидерланды, Бельгия, Дания, Исландия, Люксембург, Италия и Португалия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981896-stoltenberg-zayavil-chto-evropa-dolzhna-predotvratit-voynu-rossii-i-nato/