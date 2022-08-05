ООН анонсировала выход трех судов с кукурузой из портов Украины

Совместная инспекционная группа проводит инспекцию зерна из Украины. Фото: twitter.com/tcsavunma

Совместный координационный центр дал разрешение на отправку еще трех судов с продовольствием из Украины. Суда отправятся в путь 5 августа, сообщает пресс-служба ООН.

Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал отход еще трех судов – два выйдут из порта Черноморск, а один – из Одессы. На борту судов в общей сложности находится 58 041 тонна кукурузы.

Отмечается, что сухогруз Polarnet выйдет из порта Черноморска и направится в Карасу, Турция. Судно Rojen, стоящее на якоре в Черноморске, проследует в британский Тизпорт. Сухогруз Navistar с кукурузой покинет порт Одессы и отправится в Рингаскидди, Ирландия.

Три сухогруза должны выйти из своих портов в пятницу утром, 5 августа. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от готовности экипажа, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.

СЦК также инициировал инспекцию судна Fulmar S, который направляется в Черноморск. А пока сухогруз находится на якорной стоянке в зоне досмотра к северо-западу от Стамбула.

Напомним, первое судно с украинским зерном отправилось из Одесского порта в Турцию 1 августа. После того как 22 июля между Украиной и Россией было подписано соглашение по экспорту зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981851-oon-anonsirovala-vyhod-treh-sudov-s-kukuruzoy-iz-portov-ukrainy/