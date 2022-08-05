ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Виктор Янукович. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Евросоюз ввел новые санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за причастность к "подрыву или угрозе территориальной целостности Украины". Об этом сообщается в журнале ЕС.

"Совет [ЕС] считает, что два человека должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры <...> за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за получение выгоды от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины", - говорится в документе.

В журнале ЕС утверждается, что занимавший пост президента Украины с 2010 по 2014 год Виктор Янукович "проводил пророссийскую политику", а также "содействовал российскому военному вмешательству" в Украину во время событий 2014 года.

В документе говорится также о причастности к событиям 2014 года в Украине сына экс-президента Александра Януковича.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981849-es-vvel-novye-sanktsii-protiv-yanukovicha-i-ego-syna/