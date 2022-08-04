Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за позиции стран G7 по Тайваню

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Фото: Kyodo News via Getty Images

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге сообщила, что они отменили запланированную встречу в Камбодже с главой МИД Японии из-за высказываний стран G7 по ситуации на Тайване, передает РИА Новости.

"Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое", - сказала Хуа.

Кроме того, Пекин пригрозил пересмотреть свое отношение к диалогу со странами "Большой семерки", если они не изменят свою позицию по вопросу Тайваня.

В состав G7 входят США, Британия, Франция, Италия, Япония, Канада, Германия.

Главы МИД стран "Большой семерки" назвали учения Китая в Тайваньском проливе "угрожающими", а также предупредили, что действия КНР могут поспособствовать усилению напряженности в регионе.

Пекин в ответ на визит Пелоси на Тайвань устроил масштабные учения в Тайваньском проливе. Также Тайбэю пригрозили "долгосрочными и жесткими" мерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981743-kitay-otmenil-vstrechu-s-glavoy-mid-yaponii-iz-za-pozitsii-stran-g7-po-tayvanyu/