Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию

Сухогруз Razoni у берегов Стамбула. Фото: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

В турецкий Стамбул прибыл первый сухогруз Razoni с кукурузой на борту, который вышел из Одесского порта Украины утром в понедельник, 1 августа, передает "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Как говорится в сообщении Минобороны Турции, судно с украинским зерном достигло входа в Черноморский пролив Босфор и стало на якорь в отведенном ему месте.

Ранее министерство обороны Турции заявило, что партия кукурузы, которая вышла из порта Одессы 1 августа, была направлена в Ливан.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что первые две недели будут испытательным сроком. За этот период в каждом направлении будут отправляться не более трех судов с зерном ежедневно.

Напомним, Россия и Украина подписали соглашение по разблокировке экспорта зерна 22 июля. На встрече также были президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981452-pervyy-suhogruz-s-ukrainskim-zernom-pribyl-v-turtsiyu/