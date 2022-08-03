Зеленский призвал рассмотреть вопрос о легализации однополых браков в Украине

Владимир Зеленский. Фото: John Thys/Contributor/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу легализации однополых браков в стране, передает Укринформ со ссылкой на официальный ответ украинского президента.

Зеленский отметил, что уровень демократичности общества в современном мире измеряется также в обеспечении государством равных прав для каждого гражданина. И на каждого гражданина страны должны распространяться все права и свободы, что закреплены в конституции.

Зеленский призвал премьера Шмыгаля рассмотреть данный вопрос.

"Согласно статье 116 Конституции Украины кабинет министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - говорится в сообщении.

Петицию на сайте президента Украины поддержали свыше 28 тысяч человек. Тогда как для ее рассмотрения требуется 25 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981441-zelenskiy-prizval-rassmotret-vopros-o-legalizatsii-odnopolyh-brakov-v-ukraine/