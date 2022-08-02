Глава офиса Зеленского заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне

Андрей Ермак. Фото: Yevhen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В интервью японской телерадиокомпании HNK глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что последующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией.

"Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, отвоевывать территории будет все труднее и труднее. Мы сосредоточиваем наши обсуждения на принятии всех возможных мер для выхода из тупика до наступления этого времени", - сказал Ермак.

Он добавил, что Украина не собирается уступать никакую часть своей территории. А цель армии страны - вернуть все территории обратно под свой контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что они не уступят восточную часть Украины ради завершения войны.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий на конференции ООН призвал закрыть небо над украинскими АЭС, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981362-glava-ofisa-zelenskogo-zayavil-chto-sleduyuschie-neskolko-mesyatsev-budut-reshayuschimi-v-voyne/