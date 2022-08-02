Украина раскрыла планы по экспорту своего зерна после подписания соглашения с Россией

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал Bloomberg о планах по постепенному увеличению объемов экспорта зерна после подписания соглашения с Россией.

По словам Кубракова, первые две недели будут испытательным сроком. За этот период в каждом направлении будут отправляться не более трех судов с зерном ежедневно.

Если в ходе испытательного срока никаких препятствий или проблем с экпортом не возникнет, то в течение последующих четырех-шести недель его объемы увеличатся до трех миллионов тонн в день.

И даже если сейчас наблюдается небольшой прогресс в продовольственном вопросе, то потребуется много времени, прежде чем показатели достигнут довоенного уровня.

Напомним, Украина и Россия подписали соглашение о разблокировке экспорта зерна 22 июля. При подписании присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981278-ukraina-raskryla-plany-po-eksportu-svoego-zerna-posle-podpisaniya-soglasheniya-s-rossiey/