Аэропорт Тайбэя получил письмо о заложенных взрывных устройствах из-за визита Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Аэропорт столицы Тайваня Тайбэя получил письмо о трех заложенных взрывных устройствах. Направившие угрозы хотят сорвать визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Хуанцю шибао".

Тайваньские правоохранительные органы выясняют, кто является отправителем письма. Эвакуация аэропорта "Таоюань" еще не проводилась, но сотрудников попросили проявлять бдительность.

Руководство тайбэйского аэропорта оповестило о полученном сообщении службу безопасности воздушной гавани, министерство транспорта, управление гражданской авиации и полицию острова.

Тем временем Пелоси, по сообщениям СМИ, прилетела в Малайзию. После чего она направится на Тайвань, куда прибудет сегодня, 2 августа, вечером.

В связи с ее визитом и последовавшими за этим угрозами Китая ВС Тайваня повысят уровень боеготовности с 08:00 часов по местному времени (06:00 утра по Нур-Султану) 2 августа по 12:00 часов (10:00 утра по Нур-Султану) 4 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981331-aeroport-taybeya-poluchil-pismo-o-zalozhennyh-vzryvnyh-ustroystvah-iz-za-vizita-pelosi/