Китайские авианосцы вышли в море после сообщения о визите Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси. Фото: Brian Stukes/Getty Images

Два китайских авианосца вышли в море после сообщений о предстоящем визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РБК со ссылкой на China Times.

Сообщается, что "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты Циндао и Санья.

При этом направляются ли авианосцы в сторону Тайваньского пролива или их собираются задействовать в учениях - не сообщается.

В свою очередь, американская сторона тоже решила перебросить группу своих военных кораблей в район Тайваня.

Тем временем СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа во главе делегации из шести человек. Сейчас она находится с визитом в Малайзии. Тайваньские ВС сегодня с утра повысили уровень боеготовности в связи с ее прибытием и угрозами китайского правительства.

Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя получил анонимное письмо о трех заложенных взрывных устройствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981353-kitayskie-avianostsy-vyshli-v-more-posle-soobscheniya-o-vizite-pelosi-na-tayvan/