СМИ сообщили дату визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси. Фото: Nathan Howard/Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа во главе делегации из шести человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету China Times.

В сообщении газеты говорится, что на остров Пелоси направится после визита в Малайзию.

Тем временем малазийские СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США уже прибыла в страну в рамках своего турне по странам Азии.

"Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге", - говорится в сообщении.

В Малайзии Пелоси проведет встречу с официальными лицами страны.

Тем временем, как пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), ВС острова повысят уровень боеготовности в связи с возможным предстоящим визитом Пелоси и угрозами Китая.

Боеготовность будет усилена с 08:00 часов по местному времени (06:00 утра по Нур-Султану) 2 августа по 12:00 часов (10:00 утра по Нур-Султану) 4 августа.

Азиатское турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси должно завершиться 5 августа. Она посетит Южную Корею, Малайзию, Японию и Сингапур. Также есть информация о том, что она посетит Тайвань. Последнее вызвало протест со стороны Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981299-smi-soobschili-datu-vizita-pelosi-na-tayvan/