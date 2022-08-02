Генсек ООН заявил, что мир находится в одном ошибочном шаге от ядерной войны

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится в одном ошибочном шаге от разрушительной ядерной войны и в опасности, невиданной со времен холодной войны, передает Deutsche Welle.

Выступая на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), генсек ООН заявил, что "сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения".

"Климатический кризис, вопиющее неравенство, конфликты и нарушения прав человека, а также личная и экономическая разруха, вызванная пандемией COVID-19, поставили наш мир в более тяжелое положение, чем когда-либо", – отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что война в Украине усугубила геополитическую напряженность до уровня, невиданного со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

"Это происходит в период ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны. Человечество рискует забыть уроки, извлеченные из страшных пожаров Хиросимы и Нагасаки", – сказал генсек ООН.

Ранее Гутерриш признал угрозу ядерного конфликта реальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981309-gensek-oon-zayavil-chto-mir-nahoditsya-v-odnom-oshibochnom-shage-ot-yadernoy-voyny/