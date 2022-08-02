Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС в стране

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) призвал закрыть небо над атомными электростанциями в стране, передает Укринформ.

Николай Точицкий призвал членов организации к решительным действиям, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", - сказал замминистра иностранных дел Украины.

Напомним, в середине июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинский оператор Запорожской АЭС впервые после длительного перерыва восстановили передачу данных. Работа систем станции была прервана 30 мая, а восстановлена 12 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981254-ukraina-prizvala-oon-zakryt-nebo-nad-aes-v-strane/