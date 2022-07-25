Япония ввела запрет на импорт российского золота с 1 августа

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С 1 августа в Японии вступит в силу запрет на ввоз российского золота. Соответствующее новведение было утверждено японским правительством еще 5 июля, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства финансов Японии.

"Ограничение вступает в силу 1 августа", - говорится в сообщении.

Ранее запрет на импорт золота из России вступил в силу в Великобритании.

Япония с начала войны в Украине ввела несколько пакетов санкций против России. Недавно расширила экспортные санкции в отношении российских и белорусских компаний.

В конце июня в рамках очередного пакета мер Япония ввела ограничения в отношении 70 физических и 90 юридических лиц из России.

Всего японские санкции затронули более чем 200 российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки страны, а также 507 граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980091-yaponiya-vvela-zapret-na-import-rossiyskogo-zolota-s-1-avgusta/