Япония снова расширила санкции против России

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил на саммите "Большой семерки", что они введут санкции в отношении 70 физических и 90 юридических лиц из России, передает РБК со ссылкой на NHK.

"Мы отвергаем мир, в котором односторонние изменения статуса-кво, такого как вторжение России в Украину, носят повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона", - сказал Кисида.

Он отметил, что новые меры затронут оборонную промышленность России. Счета лиц, против которых были введены санкции, в Японии будут заморожены.

Недавно Япония запретила экспортировать в Россию грузовые машины, бульдозеры и самосвалы.

Саммит G7 начался 26 июня и завершится 28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. В состав "Большой семерки" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975745-yaponiya-snova-rasshirila-sanktsii-protiv-rossii/