СМИ: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в турецкий Стамбул для подписания соглашения по экспорту украинского зерна, передает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на СМИ Турции.

Об этом сообщил телеканал Habertürk. В Кремле подтвердили эту новость, пишет РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что соглашения подпишут главы военных ведомств Украины и России. Главой украинского Минобороны является Алексей Резников.

Однако другой турецкий телеканал TRT утверждает, что украинскую делегацию на данной встрече возглавит министр транспорта. Он же, согласно сообщению, подпишет соглашение.

Источник сообщил ТАСС, что данное соглашение позволит доставить не менее 25 млн тонн украинского зерна на мировые рынки. Десятки судов в портах Украины будут разблокированы.

"Их приблизительно 80 [судов]. По нашим подсчетам, это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна", - сказал источник.

Украина и Россия подпишут соглашение по возобновлению экспорта зерна 22 июля в Стамбуле в 16:30 по местному времени (19:30 по времени Нур-Султана).

При подписании документа, помимо украинской и российской делегаций, также будут присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украина и Россия дали гарантии, что не будут использовать договор по зерну в военных целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979805-smi-shoygu-pribyl-v-stambul-dlya-podpisaniya-soglasheniya-po-zernu/