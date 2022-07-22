Турция получила гарантии о том, что договор по зерну не будет использован в военных целях

Стамбул. Фото: pixabay.com

Украинская и российская стороны гарантировали Турции, что не будут использовать договор по экспорту зерна в военных целях, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Соответствующие гарантии были получены и будут отражены в итоговом договоре, сообщил источник.

Соглашение по вывозу украинского зерна будет подписано сегодня, 22 июля, в Стамбуле в 16:30 по местному времени (19:30 часов по Нур-Султану).

Помимо украинской и российской делегаций, на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Переговоры Украины с ООН и Турцией по вопросу экспорта зерна стартовали в начале июля. Об этом сообщал президент Владимир Зеленский. Тогда украинский лидер напомнил, что в стране заблокировано 22 млн тонн зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979760-turtsiya-poluchila-garantii-o-tom-chto-dogovor-po-zernu-ne-budet-ispolzovan-v-voennyh-tselyah/