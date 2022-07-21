Страны ЕС согласились усилить санкции против России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth/Picture alliance/Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что страны-члены Евросоюза согласились продлить и усилить санкции против России. К твиту она прикрепила ссылку на пресс-релиз от 15 июля.

"Государства-члены согласились на наши усиленные, продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это сильный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется", - написала глава ЕК.

В пресс-релизе от 15 июля на сайте Еврокомиссии утверждается, что, в частности, в новый пакет антироссийских санкций ЕС входит запрет на импорт российского золота.

Также предлагалось усилить надзор над экспортом в Россию продукции двойного назначения и передовых технологий, а также ужесточить меры по замораживанию российских активов.

Наконец, в документе предлагается продлить уже введенные санкции ЕС еще на шесть месяцев до следующего пересмотра, который состоится в январе 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979569-strany-es-soglasilis-usilit-sanktsii-protiv-rossii/