Россия и Украина подпишут соглашение об экспорте зерна 22 июля

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Соглашение по возобновлению экспорта зерна будет подписано 22 июля представителями Украины и России в Турции. Сообщил главный советник Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в Twitter.

При подписании документа также будут присутствовать сам Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Соглашение об экспорте зерна, критически важное для глобальной продовольственной безопасности, будет подписано завтра [22 июля] в Стамбуле под эгидой президента Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерриша вместе с делегациями Украины и России", - написал Калын.

Не сообщается, каким именно образом будет возобновлен экспорт зерновых Украины и смогут ли показатели экспорта вернуться к нормальному уровню.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина и Россия скоро подпишут соглашение по экспорту зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979713-rossiya-i-ukraina-podpishut-soglashenie-ob-eksporte-zerna-22-iyulya/