Нацбанк Украины девальвировал гривну

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Национальный банк Украины снизил курс национальной валюты – гривны – по отношению к доллару на 25%. Об этом сообщается на официальном сайте украинского Нацбанка.

"Национальный банк Украины с 09:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 гривны за доллар США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики", – сообщили представители НБУ.

При этом отмечается, что 24 февраля курс доллара был зафиксирован на уровне 29,25 гривны, что, по данным украинского финрегулятора, помогло обеспечить стабильную работу финансовой системы.

"Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивость в условиях неопределенности. Фиксация курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики", – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979616-devalvatsiya-grivny-natsbank-ukrainy-na-25-podnyal-kurs-dollara/