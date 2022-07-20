Совместный план по закупке оружия разработали в ЕС

Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что страны ЕС разработали совместный план для закупки вооружений на фоне ситуации в Украине, передает Politico.

В ЕС будут совместно закупать вооружения, чтобы восполнить запасы, которые были переданы в качестве военной помощи Украине.

"Внося средства в европейский бюджет, мы создаем стимул для государств-членов - многие из которых объявили о значительном увеличении расходов на оборону - к совместным закупкам", - сказал Бретон.

Данная мера, по его словам, позволит укрепить европейскую промышленную базу и разумнее расходовать государственные деньги.

Напомним, в конце июня стало известно, что Евросоюз обсуждает возможность выделить Украине кредит в размере девяти миллиардов евро.

Также мы писали, что Шольц подвердил, что ЕС будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979314-sovmestnyy-plan-po-zakupke-oruzhiya-razrabotali-v-es/