Шольц исключил отмену санкций ЕС в случае мира в Украине на условиях России

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, если мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на "навязанных" Москвой условиях, передает РБК со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира. Для России нет иного пути по соглашению с Украиной, чем то, которое может быть принято украинцами", – сказал канцлер Германии.

По словам Шольца, ЕС намерен поддерживать Украину в поставках оружия и других сферах до того времени, пока Киев в этом нуждается. При это он добавил, что "НАТО не станет стороной" этого конфликта.

Как заявил канцлер Германии, их стране будет непросто добиться энергетической независимости от российского топлива, добавив, что им понадобится выносливость. Однако власти ФРГ одобрили финансовую помощь жителям страны в размере 30 млрд евро.

"Я убежден, что мы выйдем из кризиса более сильными и независимыми, чем вошли в него. Это наша цель!" – подчеркнул он.

Ранее Шольц говорил, что западные санкции будут сняты с России с разрешения Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978970-sholts-isklyuchil-otmenu-sanktsiy-es-v-sluchae-mira-v-ukraine-na-usloviyah-rossii/