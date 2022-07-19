Первая леди Украины Елена Зеленская посетила США для встречи с Блинкеном

Елена Зеленская и Энтони Блинкен. Фото: Facebook/Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Вашингтон, где встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Соответствующее сообщение от лица Неда Прайса опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня с первой леди Украины Еленой Зеленской в Вашингтоне, округ Колумбия. Секретарь подчеркнул всеобъемлющую и неизменную приверженность США поддержке победы Украины в несправедливой и неспровоцированной войне России", - гласит сообщение.

Блинкен заявил Зеленской, что Штаты продолжат оказывать Украине помощь во всех сферах.

"Встретился сегодня с первой леди Украины Еленой Зеленской <...> Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь народу Украины защитить себя от России, добиться справедливости и восстановить свою страну", - сообщил Блинкен в Twitter.

Напомним, в начале мая Елена Зеленская встретилась в украинском городе Ужгороде с первой леди США Джилл Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979169-pervaya-ledi-ukrainy-elena-zelenskaya-posetila-ssha-dlya-vstrechi-s-blinkenom/