СМИ: Актеры Безруков и Машков вошли в санкционный список ЕС

Владимир Машков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении России. В этот раз в список попадут 47 физических лиц и восемь компаний страны, передает издание EUObserver со ссылкой на полученный документ.

Санкции, как пишет издание, коснутся "прокремлевскую байкерскую банду" под названием "Ночные волки". В частности, ограничения затронули главу клуба Александра Залдостанова и троих его соратников. Клуб зарегистрирован в Москве. Сам Залдостанов открыто поддерживал войну в Украине. Всем четверым запретили въезд в страны ЕС.

Одним из его соратников является гражданин Словакии. Ему тоже запрещен въезд в другие страны ЕС, а также заморожены счета на родине.

Еще санкции ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, российских актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова и главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Также в список попали родственники ранее попавших под санкции чиновников, которые были пойманы на сокрытии активов последних.

Помимо этого, запрещен импорт российского золота.

Напомним, шестой пакет санкций был окончательно утвержден в начале июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979181-smi-aktery-bezrukov-i-mashkov-voshli-v-sanktsionnyy-spisok-es/