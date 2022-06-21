Bloomberg: ЕС выделит Украине кредит в размере 9 млрд евро

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В ближайшее время ЕС завершит согласование деталей финансового пакета для Украины в размере девяти миллиардов евро, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый пакет макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних займов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. Процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

Лидеры стран Евросоюза должны встретиться 23-24 июня в Брюсселе. На мероприятии будет обсуждаться предоставление Украине статуса кандидата на вступление в блок.

Впервые вопрос о предоставлении Киеву подобной помощи в ЕС подняли в мае. Тогда министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что они нуждаются в не менее пяти миллиардах долларов каждый месяц.

Но тогда ЕК и Германия поспорили насчет дизайна пакета. ЕК настаивала на оказании помощи в виде займа, а Германия - на использовании грантов, чтобы уменьшить долговую нагрузку украинской стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974955-bloomberg-es-vydelit-ukraine-kredit-v-razmere-9-mlrd-evro/