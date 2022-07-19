Австрия пока не собирается вступать в НАТО, заявил Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

Канцлер Карл Нехаммер во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с премьером Словакии Эдуардом Хегером заявил, что вопрос о вступлении Австрии в состав НАТО не обсуждается, передает РБК со ссылкой на газету Pravda.

По словам Нехаммера, они пока не обсуждают возможность вступления Австрии в альянс по примеру Финляндии и Швеции. Последние захотели стать частью НАТО из-за ситуации в Украине, пересмотрев свой нейтральный статус.

Вместо этого австрийское правительство стремится больше инвестировать в свою собственную оборону, придерживаться единой внешней политики и политики безопасности ЕС.

Ранее кандидат в президенты Австрии Вальтер Розенкранц выразил возможное намерение выйти из состава ЕС из-за быстрого предоставления статуса кандидата Украине.

А глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что отказ страны от российского газа "не обсуждается".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979077-avstriya-poka-ne-sobiraetsya-vstupat-v-nato-zayavil-nehammer/