Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины и главу СБУ

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины и главу Службы безопасности страны. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

В указе говорится, что в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Зеленский отстраняет Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Следующим указом он назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора Украины.

Главу Службы безопасности страны Ивана Баканова Зеленский отстранил в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВС Украины.

Позднее, как передает "Украинская правда", украинский лидер прокомментировал увольнение Венедиктовой и Баканова.

"Зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", – заявил Зеленский.

По его словам, такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ.

Ранее Зеленский лишил звания двух украинских генералов за "антигероизм".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978892-zelenskiy-otstranil-ot-dolzhnostey-genprokurora-ukrainy-i-glavu-sbu/