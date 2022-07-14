Кандидат в президенты Австрии пригрозил выйти из ЕС из-за Украины

Вальтер Розенкранц. Кадр из видео: YouTube/FPÖ TV

Кандидат в президенты Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС заставило их задуматься, хотят ли они дальше пребывать в блоке, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Kleine Zeitung.

59-летний Розенкранц заявил, что раньше положительно относился к Евросоюзу. Но после того, как Украине незамедлительно был предоставлен статус кандидата в ЕС, он усомнился в правильности пребывания Австрии в блоке.

Вальтер Розенкранц был единогласно избран кандидатом в президенты Австрии от Партии свободы. Также совсем недавно стартовала его кампания под лозунгом "Вернем нашу Австрию". Он состоял в австрийском парламенте с 2008 по 2019 год.

Первый тур президентских выборов в стране пройдет в октябре. Второй - в ноябре.

Также на второй срок будет баллотироваться действующий президент Александр ван дер Беллен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978409-kandidat-v-prezidenty-avstrii-prigrozil-vyyti-iz-es-iz-za-ukrainy/