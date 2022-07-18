Глава МИД Австрии заявил, что отказ страны от российского газа "не обсуждается"

Александр Шалленберг на пресс-конференции в Киеве. Фото: VALENTYN OGIRENKO/POOL/AFP via Getty Images

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг на Совете с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что отказ страны от российского газа "не обсуждается", передает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства Австрии, отказ от российского газа сильно ударит по ним. Поэтому данный вопрос ими даже не обсуждается.

"Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", - сказал Шалленберг.

Ранее в правительстве Австрии говорили о возможности отказаться от российского газа к 2027 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978993-glava-mid-avstrii-zayavil-chto-otkaz-strany-ot-rossiyskogo-gaza-ne-obsuzhdaetsya/