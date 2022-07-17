Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ: в деле появились новые подробности

Синдзо Абэ. Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

В деле об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое произошло в начале июля, появились новые подробности: было найдено письмо, которое подозреваемый мог написать незадолго до трагедии.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на японское издание Yomiuri, было обнаружено письмо, написанное 41-летним подозреваемым Тэцуей Ямагами в адрес некоего мужчины, который вел блог с критикой в адрес секты "Церковь объединения".

Отмечается, что Ямагами считал Синдзо Абэ причастным к деятельности этой религиозной организации, а саму организацию называл виновницей материальных проблем его семьи.

Письмо он послал 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Абэ произносил предвыборную речь в рамках избирательной кампании в верхнюю палату парламента Японии.

Конверт не был подписан, однако, как указывается, внутри была копия письменного требования от лица подозреваемого и его матери о возврате пожертвований с указанием его имени и адреса.

В своем письме Ямагами написал, что не считал Абэ "настоящим врагом". Также установлено, что лично с блогером задержанный знаком не был.

Напомним, что покушение на экс-премьера Японии произошло 8 июля. Во время публичного выступления в Синздо Абэ выстрелили из ружья. Политик скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на месте. Позже он объяснил, почему стрелял в бывшего главу государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978868-ubiystvo-eks-premera-yaponii-sindzo-abe-v-dele-poyavilis-novye-podrobnosti/