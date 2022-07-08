СМИ: Канада сделает исключение из санкций для "Газпрома"

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Правительство Канады планирует одобрить исключение из антироссийских санкций для поставок турбин для "Северного потока", передает "Европейская Правда" со ссылкой на источники.

Формально, как утверждается, такое решение Канада принимает по просьбе Германии. Данный шаг направлен на восстановление объема прокачки российского газа в страны ЕС.

Киев не согласен с таким решением и называет его "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Как пишет газета, министр энергетики Украины Герман Галущенко еще 22 июня направил своему канадскому коллеге Джонатану Уилкинсону письмо на две страницы. В нем утверждалось, что якобы российская сторона имеет технические возможности для поставок газа в страны ЕС, так как имеются законтрактованные и оплаченные мощности, проходящие через территорию Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977517-smi-kanada-sdelaet-isklyuchenie-iz-sanktsiy-dlya-gazproma/