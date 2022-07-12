Зеленский назвал неприемлемым решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что МИД страны вызвал представителя Канады в Украине из-за "абсолютно неприемлемого" решения канадских властей вернуть турбину для газопровода "Северный поток", передает УНИАН.

По словам Зеленского, "это касается не просто какой-то турбины", которую Канада передала для "Северного потока", а "это касается общих правил".

"Если государство-террорист может выжать такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен", – сказал глава Украины.

Он подчеркнул, что данный вопрос несет опасность не только для их страны, но и для всех государств демократического мира.

Украинский президент добавил, что российские власти в наиболее острый момент могут полностью прекратить поставки газа в Европу, и к этому нужно готовиться.

"Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул к дальнейшему, более сильному давлению. Конечно, это решение по одной турбине, приводящее к множеству других проблем, еще может быть пересмотрено. Россия никогда не играла по правилам в энергетике и не будет играть сейчас, если не увидит силы", – отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что правительство Канады планирует одобрить исключение из антироссийских санкций для поставок турбин для "Северного потока". Транспортировка газоперекачивающего аппарата из Канады в Россию для "Северного потока" может начаться ориентировочно после 14 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977970-zelenskiy-nazval-nepriemlemym-reshenie-kanady-vernut-turbinu-dlya-severnogo-potoka/