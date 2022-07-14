Генсек ООН назвал переговоры по вывозу зерна из Украины важным шагом

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал важным прогрессом переговоры по зерновому вопросу, которые прошли в Стамбуле с делегациями Турции, России и Украины, об этом говорится на сайте организации.

"В мире, омраченном глобальными кризисами, сегодня у нас, наконец, появился луч надежды", – заявил Гутерриш.

Генсек ООН поблагодарил Турцию за "выдающиеся усилия" по созыву переговоров и поприветствовал всех участников, которые работают над достижением соглашения "для нашей общей человечности".

"Сегодня важный и содержательный шаг. Шаг на пути к всеобъемлющему соглашению. Мы также должны сделать больше для борющихся людей и развивающихся стран, которые пострадали от продовольственного, энергетического и финансового кризисов не по их вине", – добавил он.

При этом Гутерриш подчеркнул, что война в Украине продолжается, однако "обнадеживающие новости" с переговоров в Стамбуле "показывают важность диалога". Он также выразил надежду, что первая встреча приведет к другой, которая, возможно, состоится уже на следующей неделе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978347-gensek-oon-nazval-peregovory-po-vyvozu-zerna-iz-ukrainy-vazhnym-shagom/