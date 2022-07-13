Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения по экспорту зерна, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: VALENTYN OGIRENKO/X03345/AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.

"Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией <…> Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна", – сказал глава МИД Украины.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев сообщил, что состоится следующий раунд переговоров между ними и Турцией по поводу вывоза зерна из Украины. Во встрече, которая пройдет 13 июля в Стамбуле, примут также участие представители украинской стороны и ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978230-ukraina-i-rossiya-nahodyatsya-v-dvuh-shagah-ot-soglasheniya-po-eksportu-zerna-zayavil-kuleba/