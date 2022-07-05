Bloomberg: Турция расследует происхождение зерна на задержанном российском судне
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Власти Турции начали расследование происхождения зерна, которое перевозило российское судно из Бердянска, передает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
Судно "Жибек Жолы" стоит на якоре в турецком порту Карасу после того, как власти Турции его задержали. Сухогруз не пришвартовался и не разгрузился. Судно ждет, пока Анкара расследует происхождение зерна и траекторию движения груза.
Отмечается, что Турция осторожно относится к этой ситуации, так как выступает посредником на переговорах между ООН, Россией и Украиной о создании коридора для вывоза украинского зерна.
Как отметил источник агентства, диалог по данной проблеме может состояться на следующей неделе.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкие органы задержали российское судно с незаконно вывезенным, по его словам, украинским зерном. Украинская сторона надеется, что судно арестуют, вывезенное украинское зерно конфискуют, а ответственные за этот инцидент понесут наказание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977002-bloomberg-turtsiya-rassleduet-proishozhdenie-zerna-na-zaderzhannom-rossiyskom-sudne/