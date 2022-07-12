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Швейцария заморозила российские активы на сумму 6,8 млрд долларов, передает "Европейская Правда" со ссылкой на данные Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

По состоянию на 7 июля было заморожено в общей сложности 6,7 млрд швейцарских франков, принадлежащих российской стороне (6,8 млрд долларов).

В эти активы также вошли 15 объектов недвижимости, которые были заморожены в последние недели. Недвижимость в Швейцарии замораживается в соответствии с распоряжением федерального правительства.

При этом отмечается, что сумма замороженных активов представляет собой лишь мгновенный обзор и не позволяет в полной мере оценить эффективность санкций.

"Она предоставляет лишь мгновенный обзор и может изменяться в ту или иную сторону: с одной стороны, SECO постоянно получает новые данные, а с другой стороны, случается, что финансовые активы, замороженные как превентивная мера, размораживаются после получения необходимых разъяснений", - поясняется в сообщении.

Напомним, из-за войны в Украине Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977975-shveytsariya-zamorozila-rossiyskie-aktivy-na-summu-68-mlrd-dollarov/