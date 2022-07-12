Bloomberg: ЕС представит новый пакет санкций против России в ближайшие недели

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Европейский союз планирует представить в ближайшие недели новый седьмой пакет санкций против России в связи с войной в Украине.

"В начале месяца агентство Bloomberg сообщило, что предложение может включать ограничения на импорт золота, меры по исправлению предыдущих санкций и дальнейшее включение в список физических и юридических лиц", - гласит сообщение агентства.

Источники также утверждают, что в ближайшем будущем в ЕС вряд ли затронут тему ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, ряд стран-членов блока предложили распространить санкции и на российский газ. Но большинство других членов высказались против.

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций ЕС был окончательно одобрен в начале июня. Туда вошли запрет на покупку, импорт и передачу сырой нефти и нефтепродуктов из России в страны блока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977967-bloomberg-es-predstavit-novyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-v-blizhayshie-nedeli/